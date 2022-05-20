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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море

Депутат Шеремет заявил, что Россия сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия в ходе спецоперации сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря путем строительства военных баз. Его слова приводит РИА Новости.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — сказал депутат.

По словам Шеремета, действия Москвы гарантировали безопасность российских границ «от присутствия под боком незваных гостей», а построенная при поддержке США портовая инфраструктура на побережье Азовского моря «станет трофеем российской армии и ее союзников».

14 мая Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией. «Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — подчеркнул он.

Марина Совина
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