В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море

Депутат Шеремет заявил, что Россия сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия в ходе спецоперации сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря путем строительства военных баз. Его слова приводит РИА Новости.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — сказал депутат.

По словам Шеремета, действия Москвы гарантировали безопасность российских границ «от присутствия под боком незваных гостей», а построенная при поддержке США портовая инфраструктура на побережье Азовского моря «станет трофеем российской армии и ее союзников».

14 мая Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией. «Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — подчеркнул он.