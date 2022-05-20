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В Белоруссии отказались решать конфликт на Украине вооруженным путем

Премьер Белоруссии заявил об отказе Минска от вооруженного решения конфликта на Украине

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / Globallookpress.com

Белоруссия отказывается от участия в решении конфликта на Украине вооруженным путем. Об этом премьер-министр республики Роман Головченко заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет БЕЛТА.

Он заявил, что Минск не является стороной данного конфликта, и обвинил «коллективный Запад» в попытках навешать на Белоруссию «ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора».

«Беларусь — мирная страна, наша конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств», — заверил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск закупил у Москвы «нужное количество» оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, подобное вооружение может нанести «колоссальный ущерб» потенциальному противнику.

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Алевтина Запольская
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