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В ЦБ рассказали о быстрой адаптации экономики России к меняющимся условиям

В ЦБ заявили, что экономика России быстро адаптируется к меняющимся условиям

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российская экономика достаточно быстро адаптируется к меняющимся условиям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Его цитирует ТАСС. Представитель ЦБ добавил, что цели и принципы политики регулятора остаются неизменными.

«Мы спрашиваем компании по разным проблемным аспектам, в том числе по поставкам, с какими проблемами они столкнулись, по спросу, по вопросам занятости и так далее. И мы видим, что начиная с апреля баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается. Это говорит нам о том, что российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям», — рассказал Тремасов.

Он поделился мнением, что структурная перестройка отечественной экономики может продолжаться до 2024 года и дольше, однако основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора. Директор департамента денежно-кредитной политики также рассказал о целях работы ЦБ. «Ценовая стабильность остается безусловным приоритетом, инфляция вблизи 4 процентов — целевым ориентиром», — подчеркнул он.

В мае Центробанк снова смягчил введенные после начала спецоперации валютные ограничения. 20 мая регулятор разрешил покупать наличную валюту в банках без ограничений. Согласно его заявлению, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро. Действующие ограничения на реализацию наличных долларов и евро останутся в силе.

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Софья Ермакова
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