Центробанк разрешил без ограничений покупать наличную валюту

Центробанк снял ограничение на продажу наличной валюты, за исключением доллара и евро

Центробанк разрешил покупать наличную валюту в банках без ограничений начиная с 20 мая. Согласно заявлению регулятор, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.

Смягчение временного порядка операций с наличной валютой, который был введен после начала российской спецоперации на Украине и заморозки резервов, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Действующие ограничения на реализацию наличных долларов и евро останутся в силе. В ЦБ отметили, что до 9 сентября купить можно только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.

Контроль за оборотом наличной валюты в России был ужесточен регулятором в марте. Изначально ограничения состояли в том, что до 9 сентября граждане не могли купить валюты наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля Банк России разрешил банкам продавать наличную валюту, которая была приобретена после 9 апреля.

Смягчение контроля

16 мая Центробанк разрешил гражданам России отправлять за границу в пять раз больше денег, повысив ежемесячный лимит с 10 до 50 тысяч долларов. Однако лимит на переводы без открытия счета остался прежним: для резидентов и нерезидентов из «дружественных» стран он составляет пять тысяч долларов или эквивалент в любой другой валюте в месяц.

Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета Центробанк

Резидентам «недружественных» государств разрешено переводить за рубеж собственную зарплату в рублях и иностранной валюте. Ранее им разрешалось перечислять десять тысяч долларов в месяц через банковский счет и пять тысяч без его открытия.

Также власти России разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при при наличии у них импортных контрактов. Данная мера вступила в силу с 5 мая.

Чтобы воспользоваться послаблением, компании следует держать импортный и экспортный контракты на учете в одном уполномоченном банке. Иностранная валюта по импортному контракту в пользу нерезидента будет списываться с транзитного валютного счета экспортера, на который были зачислены средства, полученные им от продажи товаров за рубеж. Решение действует до 1 сентября.

Ключевая ставка

29 апреля Банк России понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестройке российской экономики без проинфляционных рисков. Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует пространство для снижения ключевой ставки до конца текущего года.

В 2022-м прогнозируется диапазон 12,5-14 процентов, на следующий год — 9-11 процентов, на 2024-й — 6-8 процентов.

Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков Эльвира Набиуллина Глава Центробанка

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.

Легализация криптовалют

Вопрос полной или частичной легализации криптовалют становился предметом спора правительства, Центробанка и Государственной Думы. В 2018 году был разработан законопроект, которые предполагал легализацию криптовалют в статусе цифрового финансового актива, однако он так и не был принят в Госдуме.

В январе российский регулятор подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. В ЦБ объяснили это значительными рисками для финансового рынка и сравнили криптовалюту с пирамидами.

18 мая министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о будущей легализации криптовалют в России.

Я считаю, что да. <...> Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, и как будет регулироваться — сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться Денис Мантуров Министр промышленности и торговли

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что судьба криптовалют в России должна решиться в ближайшее время. По его словам, этот процесс уже начался.

То, что такое обсуждение будет проведено в ближайшее время, то есть в течение весенней сессии, у меня нет никаких сомнений, потому что мы больше не можем это откладывать Константин Бахарев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку