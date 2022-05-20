Android-смартфоны адаптируют для слепых

Google объявила о поддержке дисплеев со шрифтом Брайля в Android-смартфонах

Google анонсировала встроенную поддержку аксессуаров для людей с плохим зрением на смартфонах Android. Об этом сообщается в блоге компании.

Там рассказали, что упрощают использование Android для людей с нарушением зрения. «Суть нашей миссии в Google — сделать мировую информацию по-настоящему доступной», — отметили представители корпорации. Специалисты подчеркнули, что в новой версии ОС появится встроенная поддержка аксессуаров со шрифтом Брайля — рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенным для письма и чтения незрячими.

По словам разработчиков Android, смартфоны на базе ОС будут работать с электромеханическими устройствами, которые создают узоры Брайля — определенные элементы на рельефной поверхности. «Эти девайсы помогают слепоглухим получать доступ к телефонам — слепые люди могут комфортно пользоваться своими гаджетами», — объяснили в компании. Ранее для подключения дисплеев Брайля необходимо было установить одно из сторонних приложений.

В компании рассказали, что новая опция будет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель в следующей бета-версии Android 13.

Android 13 представили в середине мая в ходе мероприятия Google I/O 2022. Полноценная версия ОС появится в конце лета или начале осени.