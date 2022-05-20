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Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников

Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Фото: АГН «Москва»

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 20 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были сбиты в небе над разными населенными пунктами Херсонской и Харьковской областей. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 952 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотника.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. По заявлениям пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Москва планирует завершить спецоперацию «в обозримом будущем».

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Евгения Куликова
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