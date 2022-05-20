Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников

Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 20 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели были сбиты в небе над разными населенными пунктами Херсонской и Харьковской областей. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 952 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотника.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. По заявлениям пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Москва планирует завершить спецоперацию «в обозримом будущем».