Дом осужденного за заказное убийство бизнесмена продадут за 75 миллионов рублей

Усадьбу осужденного за заказное убийство бизнесмена Быкова продадут за 75 миллионов рублей

В Красноярске решили продать недостроенную усадьбу на берегу Енисея за 75 миллионов рублей. Первым ее владельцем считают политика и бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного в 2021 году за организацию заказного убийства. На объявление обратило внимание местное издание «Дела».

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орлиха», как называют участок в объявлении, находится по адресу Ульяновский проспект, 5. На его территории расположены четырехэтажная вилла, причал для яхт, вертолетная площадка, а также собственные водонапорная башня и скважина. Для охраны предусмотрена кирпичная башня на въезде.

О нынешнем владельце известно немного. Объявление выставили с аккаунта, который продает промышленные материалы в разных регионах, а также производственное здание в Карелии за 23 миллиона рублей. Продавец уточняет, что участок находится в аренде для завершения строительства до 30 января 2026 года. Вероятно, цена в 75 миллионов связана с приближающимися сроками окончания аренды – несколько лет назад усадьба продавалась почти в два раза дороже.

Стройка в районе Зеленой рощи началась еще в конце 90-х годов, когда Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Однако к 1999 году, когда на бизнесмена начали заводить уголовные дела, она была остановлена. Позже Быков продал участок, однако несколько последующих владельцев так и не достроили здание.

Ранее в апреле стало известно, что Росимущество выставило на аукцион квартиру скандального экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Объект площадью 135,4 квадратного метра расположен на проспекте 60-летия Октября на Юго-Западе Москвы. Стартовой ценой продажи установили 38,5 миллиона рублей.