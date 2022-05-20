Названа возможная дата рассмотрения проекта о наказании за санкции в России

ГД может 9 июня рассмотреть в I чтении проект о наказании за исполнение санкций в России

Госдума в четверг, 9 июня, может рассмотреть в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания до 10 лет лишения свободы за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит депутатам и сенаторам от партии «Единая Россия». В соответствии с проектом документа, изменения предлагается внести в часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса (УК) России («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), дополнив ее новым отягчающим обстоятельством — «исполнением решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».

Исполнение иностранных санкций в России предлагают наказывать штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Преступление также может повлечь за собой принудительные работы на срок до пяти лет с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью.

О том, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, в начале апреля сообщал глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что искусственное повышение цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, недопустимо. При этом он допустил, что в условиях ограничений некоторые товары в стране могут подорожать.