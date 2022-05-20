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Названы самые депрессивные регионы России

Аналитики назвали Москву и Санкт-Петербург лидерами по употреблению антидепрессантов

Фото: Warren Wong / Unsplash

Жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга чаще остальных россиян употребляют антидепрессанты. К таким выводам пришли аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак», исследование которых публикует РБК.

Согласно анализу спроса на лекарственные препараты в разных регионах России, в Москве антидепрессанты использует каждый восьмой житель, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье — каждый девятый. Также в первую пятерку вошли Ростовская и Калужская области.

Лидером среди регионов с наименьшим числом жителей, использующих антидепрессанты, аналитики назвали Республику Тыва, где их употребляет каждый 172-й. В замыкающую тройку также вошли Чеченская Республика, где такие препараты использует один человек из 120, и Ненецкий автономный округ с одним потребителем психотропных лекарств на каждые 70 жителей.

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Константин Лысяков
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