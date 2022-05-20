Экономист объяснил связь курса доллара и цен в магазинах

Экономист Мосейкин счел возможным постепенное снижение цен в российских магазинах

Сейчас в обороте в России находятся товары, которые были закуплены при более дорогом долларе, до значительного укрепления рубля. После их реализации стоит ожидать планомерного снижения цен, считает доктор экономических наук и декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин. Связь курса доллара и цен в магазине он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Поднять цены легко и быстро, а вот снижение цен требует пересмотра всей цепочки. После скачка цен товары были закуплены по новым ценам, и они реализуются, поэтому должен пройти определенный цикл, чтобы пошло снижение», — пояснил Мосейкин.

В цепочке ценообразования участвуют многие факторы, добавил экономист. «Когда подскочил доллар, естественно, сразу же подняли цену на конечный продукт, и он поступил в магазины. А сейчас, когда идет снижение доллара, будет потихоньку постепенно снижаться. Цена складывается из всех затрат по цепочке: сырье, материалы, труд, доставка, обработка торговая наценка и так далее», — указал эксперт.

Тот факт, что государство ведет политику на укрепление рубля, не помешает ценам снижаться, считает Мосейкин. «Укреплять рубль нужно, но не до бесконечности, конечно же. Потому что государство в том числе думает о том, как наполнять бюджет. А значительная часть этого бюджета формируется за счет экспорта. Мы получаем от экспорта валюту, которую конвертируем в рубли, и эти рубли наполняют бюджет», — высказался он.

Вот теперь смотрите, если раньше мы за 100 долларов получали 8000 рублей, то сейчас получаем 6000 рублей. Меньше пойдет в бюджет? Меньше. А учитывая, что бюджет у нас сформирован у нас из расчета на курс доллара по 72-75 рубля, то соответственно у нас может возникнуть дефицит бюджета. Поэтому целиком и полностью ориентироваться на рубль неправильно Юрий Мосейкин доктор экономических наук

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 мая, курс доллара опускался ниже 58 рублей, на минимуме сделки проходили по 57,55 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также упал до многолетних минимумов, купить его можно было за 59,58 рубля. По состоянию на 11:15 доллар скорректировался до 58,06 рубля, а евро — до 60,24 рубля.