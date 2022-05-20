В Челябинске создали детскую башкирскую рок-группу

Известный челябинский музыкант создал детскую башкирскую рок-группу «Башккорд»

В Челябинске появилась детская башкирская рок-группа «Башккорд». Об этом сообщает портал «Башинформ».

С инициативой о создании музыкального коллектива выступил известный челябинский музыкант Ришат Рахимов. В группу вошли четыре школьницы: вокал — Алтынай Нишанова (пятый класс), ритм-гитара — Ляйсан Мухаметжанова (шестой класс), бас-гитара — Асель Мухаметжанова (пятый класс), соло-гитара — Карина Бигильдина (шестой класс).

Первой исполненной мелодией юного коллектива станет песня из репертуара британской группы Blur. Знаменитая композиция «Song 2» в исполнении «Башккорда» зазвучит на башкирском языке.

«Алтынай, Асель и Ляйсан раньше никогда не играли на гитаре, Карина — самоучка. Ни одна из них не занималась в музыкальной школе. Мы пока на этапе разучивания видов гитарного боя, построения аккордов, постановки пальцев», — рассказал Рахимов.

В планах у коллектива выступления с авторским репертуаром. Сейчас для «Башккорда» уже пишется песня «Катай», которая должна стать гимном августовского молодежного съезда катайского рода Кунашакского района.

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