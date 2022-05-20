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Эмили Ратаковски вышла на прогулку в прозрачном платье

Модель Эмили Ратаковски вышла на прогулку с собакой в прозрачном платье и кроссовках

Фото: Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски отправилась на прогулку с собакой в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

30-летняя знаменитость вышла на улицы Нью-Йорка со своим домашним питомцем по кличке Коломбо. Папарацци запечатлели манекенщицу в прозрачном черном платье, из-под которого виднеется нижнее белье того же цвета. Свой образ модель дополнила спортивными кроссовками, солнцезащитными очками, массивным ожерельем из золота и белой сумкой.

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Поклонники были озадачены внешним видом Ратаковски и отметили, что данный наряд не подходит для посещения общественных мест. «Странная», «Она так оделась для того, чтобы просто погулять с собакой? Уже не знает, как привлечь к себе внимание», «Как она отчаянно пытается привлечь к себе внимание», «Напоминает ситуацию, когда несколько дней назад Джулия Фокс пошла за продуктами в нижнем белье», «Неуместный наряд», — высказывались они.

Известно, что это не первый выход Эмили Ратаковски в подобном образе. Так, в апреле манекенщица попала под объективы фотокамер без штанов, в оверсайз свитере ярко-желтого цвета и высоких сапогах. При этом она была запечатлена вместе с сыном Сильвестром-Аполло.

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Мария Винар
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