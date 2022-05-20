Кремль прокомментировал желание США передать Киеву ракеты Harpoon

Песков заявил, что в желании США передать Киеву ракеты Harpoon нет новации

В намерении США передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon нет новации. Так желание США передать вооружения Киеву прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Вооруженные силы (ВС) России отслеживают поставки оружия на Украину и принимают соответствующие превентивные меры.

«Вы знаете, что очень много вооружений идет на Украину с Запада. Вы знаете прекрасно наше отношение к этому, поэтому здесь никакой новации нет», — сказал он.