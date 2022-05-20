61-летняя женщина нарастила волосы и визуально помолодела на 10 лет

Американка Макаплай опробовала три вида наращивания волос и визуально помолодела на 10 лет

Американка Трейси Макаплай нарастила волосы и визуально помолодела на 10 лет. Своей историей она поделилась с порталом The Sun.

61-летняя женщина рассказала, что только несколько лет назад приняла свой возраст и возникшую седину, поэтому с тех пор не меняла внешность. Однако, когда героиня материала узнала о том, что английская танцовщица Ширли Баллас в ее возрасте сделала наращивание волос, решила последовать ее примеру.

По словам пользовательницы сети, знаменитость стала выглядеть значительно моложе с накладными локонами. Кроме того, Макаплай напомнила, что 59-летняя актриса Деми Мур также визуально помолодела, когда нарастила длинные пряди. «В течение многих лет они считались аксессуаром для девушек в возрасте от 20 до 30 лет. И я никогда не думала, что у меня могут быть волосы ниже плеч в 50-60 лет. Я решила, что пора отбросить старые стереотипы», — призналась женщина.

Жительница США захотела прибегнуть к трем разным видам наращивания: заколки с шиньоном, накладной хвост и наращивание в салоне. По словам юзерши, первый вариант является самым доступным и быстрым способом добиться желаемой длины и объема волос. «Зафиксируете заколки под слоями волос на затылке, а собственные пряди расположите сверху», — пояснила американка и добавила, что новая прическа придала ей уверенности в себе, из-за чего она почувствовала себя на 10 лет моложе.

Что касается второго и третьего способа, то накладной хвост понравился Макаплай больше, чем поход в салон красоты. Она объяснила, что упомянутый метод также не вызывает трудностей в использовании, а результат можно увидеть через две минуты. По мнению женщины, профессиональное наращивание волос требует тщательного ухода, чтобы капсулы с искусственными прядями продержались как минимум год. Кроме того, данная процедура может занять от двух до четырех часов.

Ранее в мае танцовщица из Великобритании Ханна Кристи стала мыть голову средством для посуды вместо шампуня и восхитила подписчиков результатом. В ролике 18-летняя девушка объяснила, что секрет избавления от жирности волос заключается в тщательном очищении кожи головы. По ее словам, с данной функцией лучше всего справляется средство для мытья посуды. Однако Кристи обратила внимание зрителей на то, что мыть голову таким образом можно только раз в месяц. «Если вы делаете это регулярно, то это может негативно сказаться на качестве волос», — предупредила она.