Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии назвали сроки независимости от газа из России

FAZ: глава RWE считает, что Германия станет независимой от газа из РФ к весне 2025 года

Фото: Pixabay

Германия может стать независимой от газа из РФ к весне 2025 года. Такие сроки отказа от газа из России назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер.

«Если мы быстро отстроимся, то сможем сделать это к весне 2025 года. Годом ранее проблемы с поставками можно было бы в какой-то степени решить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава концерна считает, что необходимо иметь больше терминалов для сжиженного газа в Германии и больше мощностей в соседних странах.

«Мы должны устранить узкие места в европейской трубопроводной системе. От Испании до Франции не хватает пропускной способности, а между Францией и Германией есть узкие места», — сказал он, указав, что Германии нужны трубопроводы для транспортировки газа с терминалов сжиженного газа в Западной Европе.

«Над этим работают. К счастью, дела идут быстро: выдача разрешений, которые раньше выдавались два года, теперь иногда занимает шесть недель», — заключил Креббер.

Ранее Катар, занимающий третье место в мире по запасам природного газа, заявил о планах начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию уже в 2024 году. Катар надеется, что завод по производству СПГ Golden Pass, который находится в американском штате Техас, будет готов к поставкам через полтора года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали»
Зеленский отреагировал на освобождение территории «Азовстали»
Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха летом
Майк Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете
Небензя сообщил о случаях торговли в Европе женщинами и детьми с Украины
Командира «Азова» вывезли с «Азовстали» на броневике
Шойгу доложил Путину о завершении операции на «Азовстали»
Оценена вероятность завоза оспы обезьян в Россию
Берлускони назвал условие для урегулирования кризиса на Украине
Минобороны России заявило о мародерских рейдах ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.