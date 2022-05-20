Германия нашла альтернативу российскому газу

Катар заявил о планах начать поставки СПГ в Германию в 2024 году с американского завода

Катар, занимающий третье место в мире по запасам природного газа, заявил о планах начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию уже в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова заместителя премьер-министра страны шейха Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани.

Катар надеется, что завод по производству СПГ Golden Pass, который находится в американском штате Техас, будет готов к поставкам через полтора года. 20 мая глава государства Тамим бин Хамад Аль Тани обсудит эти планы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Поставки из Катара станут для Германии альтернативой российскому топливу, от которого она сейчас зависит почти наполовину. После начала спецоперации на Украине республика активизировала усилия по диверсификации поставщиков газа. Ранее Шольц заявил, что для достижения намеченных целей необходимо расширить инфраструктуру по приему СПГ, которая имеется на сегодняшний день, а также использовать плавучие СПГ-терминалы.

Германия договорилась с Катаром о долгосрочном энергетическом партнерстве еще в конце марта. Помимо Катара, ФРГ ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США.