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Чиновник Ростехнадзора получил 10 лет за взятки

Экс-замглавы управления Ростехнадзора в Иваново осужден на 10 лет за взятки на 9 млн

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд в Иваново вынес приговор бывшему заместителю руководителя Центрального управления Ростехнадзора Владимиру Ивченко, признав его виновным в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-чиновник признан виновным в коррупции и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Он также был оштрафован судом на 20 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, Ивченко с июля 2013-го по октябрь 2015 года получил взяток на девять миллионов рублей. Он наладил систему получения незаконного вознаграждения с привлечением подчиненных сотрудников от поднадзорных организаций за действия, входившие в их должностные полномочия.

Сотрудники Центрального управления Ростехнадзора препятствовали предприятиям в получении лицензий и отправляли их в подконтрольные компании для получения необходимых разрешений.

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Любовь Ширижик
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