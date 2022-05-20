Танцор скопировал образ Ким Кардашьян на Met Gala и рассмешил подписчиков

Танцор Кори О'Брайен в платье за 700 рублей повторил образ Ким Кардашьян на Met Gala 2022

Танцор Кори О'Брайен скопировал образ Ким Кардашьян, который она выбрала для бала Met Gala 2022, и рассмешил подписчиков. Соответствующие фотографии и комментарий героя приводит издание Independent.

Известно, что на упомянутом мероприятии американская телезвезда появилась в винтажном платье из полупрозрачной ткани, полностью покрытом стразами, с меховой накидкой в руках. Наряд ранее принадлежал актрисе Мэрилин Монро, которая выступила в нем перед президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году.

Артист решил повторить образ Кардашьян и сфотографировался в похожем платье с декоративными камнями. О'Брайен признался, что приобрел вещь в масс-маркете за 12 долларов (745 рублей) и самостоятельно украсил его более чем 350 сверкающими деталями. Мужчина также дополнил наряд серьгами-дорожками, склеенными из страз. При этом белую шаль как у Кардашьян он изготовил с помощью бумажных полотенец. «Вы можете сделать качественный образ без больших финансовых вложений», — пояснил артист.

По словам блогера, он потратил два дня на воссоздание наряда, поскольку изучал платье до малейших деталей. «Я сохранил кучу фотографий и видео этого платья, а затем отправился на охоту», — рассказывает танцор. Герой материала уточнил, что таким образом хотел отдать дань уважения обеим знаменитостям, но в то же время остаться верным себе и своим подписчикам. «Вдохновением послужило то, насколько культовым является это платье. Вся история, стоящая за ним. Я сразу понял, что должен сделать это», — объяснил он.

Помимо приведенных фотографий, в своем ролике в TikTok О'Брайен продемонстрировал пародию на то, как Ким Кардашьян и ее бойфренд позировали на красной дорожке перед фотографами. «Никто не может превзойти Ким или покойную Мэрилин Монро», — добавил он в заключение.

В комментариях пользователи активно шутили и хвалили артиста за точность образа. «Откуда у вас платье Мэрилин», «Осталось только перекраситься в блондинку», «Одна из лучших пародий», «В точку», — высказались они.

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