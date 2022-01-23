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Полная блогерша повторила откровенный танец Хайди Клум и развеселила фанатов

Пародистка Селеста Барбер повторила ролик Хайди Клум, в котором она танцует в стрингах

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик немецкой супермодели Хайди Клум и развеселила фанатов. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах 48-летняя актриса танцует перед камерой в приспущенных спортивных брюках, из-под которых видны ее трусы-стринги черного цвета. Кроме того, телеведущая приподняла толстовку, демонстрируя тем самым подтянутый живот. Знаменитость снялась во дворе собственного дома с распущенными волосами.

Пародистка, в свою очередь, попыталась сымитировать танец Клум, выполнив танцевальные движения на видео в похожем наряде. Австралийку запечатлели в спальне в сером спортивном костюме и бесшовном бежевом белье. «Работай с тем, что уже имеешь», — подписала Барбер пост, который набрал 694 тысячи лайков.

Публикация австралийки рассмешила ее подписчиков, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. . «Ты самая смешная женщина в мире!», «Я обожаю твое чувство юмора!», «Пока что это твоя лучшая работа», «Это самое смешное, что я видела за последнее время», «Ты станцевала намного лучше», «Хайди кусает локти», — высказывались поклонники.

В августе Селеста Барбер прошлого года повторила фото Кайли Дженнер и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах 24-летнюю Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях. Знаменитость окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийку также сняли на ступенях, однако вместо сумок Louis Vuitton она разложила вокруг множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.

Майя Пономаренко
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