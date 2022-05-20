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Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за захоронение животных во дворах

Юрист Паюшин: за клады и захоронение питомцев во дворе дома выпишут штраф до 10 тысяч

Фото: Pixabay

По закону гражданам запрещено закапывать что-либо во дворе многоквартирных домов — за это могут выписать штраф. Об этом россиян предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин в разговоре с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что такие территории принадлежат либо органам местного самоуправления, либо на праве общей долевой собственности самим жильцам многоквартирного дома. В первом случае распоряжаться этой землей граждане могут с согласия администрации, а во втором — по решению общего собрания собственников.

Клады и послания будущим поколениям, закопанные у дома, считаются незаконно утилизированным мусором — за них могут оштрафовать на две-три тысячи рублей. Кроме того, хоронить своих питомцев во дворе у многоэтажки также запрещено — подобное действие нарушает правила по сбору, утилизации и уничтожению биоотходов. По действующим правилам умерших домашних животных следует кремировать.

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Паюшин отметил, что согласования требуют любые работы на участке возле дома — при самовольном копании можно затронуть проложенные в земле инженерные коммуникации. За посадку растений могут оштрафовать. Должностных лиц обяжут выплатить 40-50 тысяч рублей, а юридических — 40-300 тысяч рублей, однако в случае жалоб соседей гражданина обяжут вернуть газон в исходное состояние за свои деньги.

Жителям дома, которые обнаружили в своем дворе указанные нарушения, специалист советует в первую очередь обратиться в ТСЖ или управляющую компанию для того, чтобы они решили проблему. Однако если просьбу проигнорировали, стоит обратиться в Госжилинспекцию.

Ранее россиянам напомнили о том, что за оскорбление соседей в домовых чатах можно получить штраф. По словам юриста Артема Берлина, его сумма в таком случае может достигать 5-10 тысяч рублей.

Полина Кислицына
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