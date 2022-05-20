Колонна с гуманитарной помощью попала под обстрел в Донбассе

На въезде в Попасную колонну с гуманитарной помощью обстреляли кассетными зарядами

В Донбассе на въезде в город Попасную под обстрел реактивной системой залпового огня с кассетными зарядами попала колонна с гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на луганскую организацию «Не забудем, не простим!»

Сообщается, что колонну сопровождали волонтеры. Одна из машин получила серьезные повреждения и не смогла продолжить движение, однако, по словам организации, никто из людей не пострадал.

В организации заверили, что гумпомощь была доставлена адресатам.

В конце апреля в селе Журавлевка Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли гуманитарную колонну, когда добровольцы возвращались из Харьковской области. Никто не пострадал.