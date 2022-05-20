Побывавший на Украине француз обратился к Макрону из-за помощи «Азову»

Побывавший на Украине французский волонтер Боке обратился к Макрону из-за помощи Азову

Бывший французский военный, волонтер Адриен Боке, посетивший Украину с гуманитарной миссией, обратился к правительству Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном из-за поставок оружия военным батальона «Азов». Его слова приводит РИА Новости.

«Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — спросил француз.

По словам волонтера, поставляемое ВСУ западное оружие дает возможность неонацистам из «Азова» легитимизировать свое положение в официальных украинских структурах.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», — указал экс-военный.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан спрогнозировал длительность конфликта на Украине. Он предположил, что конфликт будет долгим и сложным. «Насколько я знаю, Украина не собирается уступать Донбасс, поэтому они будут сражаться», — считает министр. Также он подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта. «Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», — заключил глава французской дипломатии.