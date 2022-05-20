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В США предложили пожить в доме бывшего мужа Дженнифер Лопес

В штате Флорида выставили на продажу дом певца Марка Энтони
Марк Энтони

Марк Энтони. Фото: Noam Galai / Getty Images

В США выставили на продажу дом, которым одно время владел бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони. В звездном особняке предложили пожить более чем за 10 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Бывшее владение Энтони находится в роскошном поселении Пайнкрест в штате Флорида. Новому собственнику придется заплатить за объект 12 миллионов долларов (739,5 миллиона рублей). Певец приобрел дом в середине 2010-х годов после развода с Лопес.

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Нынешними владельцами считаются Джеймс Майерс и его супруга Мерседес, которые купили этот дом в 2019 году за 5,6 миллиона долларов. В случае продажи по запрашиваемой цене сделка станет самой дорогой в Пайнкресте.

В распоряжении Энтони находился дом площадью 882 квадратных метра. Внутри есть девять спален, винный погреб, терраса, кухня, домашний кинотеатр и игровая комната для детей. Особенностью помещений считаются потолки высотой более семи метров.

В мае 2021 года Энтони продал свой особняк в пригороде Майами. Имя покупателя осталось неизвестно. Музыканту понадобилось около восьми месяцев, чтобы найти будущего владельца. Изначально певец хотел выручить от сделки 27 миллионов долларов, однако позже снизил цену до 22,4 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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