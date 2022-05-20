Mercedes 67-летней давности продали по рекордной цене

Гоночную машину Mercedes 300 SLR Uhlenhaut продали на аукционе за 143 миллиона долларов

Винтажный Mercedes-Benz 67-летней давности продали на аукционе дома Sotheby's в Штутгарте по рекордной для ретро-автомобилей цене. Об этом сообщает агентство France 24.

Речь идет о гоночной машине модели 300 SLR Uhlenhaut 1955 года выпуска, которая входила в состав непубличной коллекции, непосредственно принадлежащей музею Mercedes-Benz Classic. Торги проводились в самом музее, лот ушел с молотка анонимному покупателю за 143 миллиона долларов (8,3 миллиарда рублей).

Известно, что упомянутый Mercedes был смоделирован по образцу гоночного автомобиля W196 R Grand Prix того же концерна, который выиграл два чемпионата мира «Формулы-1» в 1954 и 1955 годах. Им управлял итальянец Хуан Мануэль Фанхио. Автомобиль 300 SLR Uhlenhaut был назван в честь своего создателя и главного инженера Рудольфа Уленхаута.

«Частный покупатель согласился, чтобы 300 SLR Uhlenhaut Coupe остался доступным для всеобщего обозрения в особых случаях», — уточнили представители Sotheby's. Отмечается, что полученные от продажи средства Mercedes-Benz направит на создание нового благотворительного фонда, который займется поддержкой образования во всем мире.

В сентябре 2021 года культовый Porsche Тома Круза продали на аукционе. Речь идет о машине Porsche 928 1979 года выпуска, в которой актер снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года. Известно, что в конечном счете автомобиль ушел с молотка за 1,9 миллиона долларов (118 миллионов рублей).