Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»

Минобороны России заявило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»

В районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха и Снежковка Харьковской области, а также Чернобаевка Херсонской области были перехвачены 17 украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России с помощью ракет были атакованы 213 районов с живой силой и военной техникой противника, 24 подразделения минометов и артиллерии, три склада с боеприпасами в районе Чугуева в Харьковской области.