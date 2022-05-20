Минобороны заявило о поражении ракетами 12 пунктов управления ВСУ на Украине

Минобороны России заявило о поражении ракетами и артиллерией 12 пунктов управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что Вооруженными силами (ВС) России с помощью ракет также были атакованы 213 районов с живой силой и военной техникой противника, 24 подразделения минометов и артиллерии на огневых позициях и три склада с боеприпасами в районе Чугуева в Харьковской области.

По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3039 единиц военной автомобильной техники, 1571 орудие артиллерии и миномет, 396 установок реактивных систем залпового огня, 3168 бронемашин, 314 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 952 беспилотника, 172 самолета и 125 вертолетов.

Ранее Конашенков отчитался об уничтожении российской авиацией дивизиона ЗРК С-300 в Николаевской области Украины и дивизиона «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики (ДНР).

