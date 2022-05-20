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Врач отказалась от мытья головы шампунем и рассказала о результате

Врач-терапевт Клэр Бейли рассказала, что отказ от мытья может сделать волосы шелковистыми

Фото: Armin Rimoldi / Pexels

Врач-терапевт Клэр Бейли заявила, что отказ от частого мытья волос поможет сделать их более шелковистыми и мягкими. Она сама решила провести эксперимент и рассказала о его результатах британскому изданию Daily Mail.

Бейли призналась, что раньше пользовалась шампунем два раза в неделю, чтобы максимально очистить волосы. После этого она непременно наносила на шевелюру кондиционер и другие продукты, и так в течение 60 лет. По ее подсчетам, за это время она использовала около 6240 шампуней и других бьюти-средств, многие компоненты которых накапливаться в волосах и коже головы, вызывая раздражение и шелушение.

Она решила провести эксперимент и отказалась от мытья головы, а только расчесывала волосы. Через две недели Бейли прополоскала их теплой водой без использования каких-либо средств. Это помогло избавиться от жирного блеска. Тогда врач начала ополаскивать волосы теплой водой каждые три-четыре дня, массируя при этом кожу головы, как она это делала при использовании шампуня. По словам Бейли, это помогло избавиться от остатков бьюти-продуктов и стимулировать выработку натуральных масел. Волосы перестали быть пересушенными, исчезла перхоть и зуд. По ее словам, ей удалось «перезагрузить сальные железы» и оптимизировать их работу. Она уверена, что обладателям сухих или поврежденных волос этот способ может помочь избавиться от проблем и улучшить качество шевелюры.

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Бейли подытожила, что отказ от использования моющих средств в течение двух недель поможет избавиться от пересушивания. Она рекомендует использовать специальную щетку для волос, один-два раза в неделю ополаскивать волосы теплой водой, активно массируя кожу головы, высушивать локоны естественным путем.

В редких случаях отказ от частого мытья и шампуня может привести к образованию налета на коже головы, закупорке волосяных фолликулов, появлению неприятного запаха или перхоти и в редких случаях — к кожным инфекциям. Поэтому, подчеркнула она, очень важно ориентироваться на собственные ощущения и состояние здоровья.

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Юлия Кальницкая
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