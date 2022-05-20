Во «ВКонтакте» пройдет самая масштабная «Ночь музеев»

«Ночь музеев» во «ВКонтакте» охватит более 100 ведущих площадок по всей России

Социальная сеть «ВКонтакте» примет участие в «Ночи музеев», которая пройдет 21-22 мая. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специально к этому событию в сообществе «Культура ВКонтакте» появятся эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы. Уточняется, что «Ночь музеев» в соцсети в этом году станет самой масштабной и охватит более 100 ведущих площадок по всей стране. Среди них: петербургский Эрмитаж, московские Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма и Государственный исторический музей.

Последний проведет виртуальную экскурсию по выставкам «Россия. Дорогами цивилизаций» и «Выбор времени. Новые поступления». Зрители отправятся в иммерсивное путешествие по античной цивилизации и познакомятся с памятниками разных эпох. Мультимедиа Арт Музей предложит задуматься, как технологии меняют общество, а Музей космонавтики — послушать в прочтении актеров трогательные письма конструктора Сергея Королева и его жены.

Пользователи «ВКонтакте» смогут отправиться в онлайн-путешествие по Санкт-Петербургу и его музеям. Эрмитаж подготовил лекции, экскурсии, детские игры и мастер-классы к юбилею Петра I. Также сюрпризы преподнесут зрителям Музей Фаберже, Эрарта и Российский этнографический музей.

Кроме того, пользователей соцсети ждет уникальная программа от музеев Поволжья, Сибири, Урала и других регионов России.

«Сотрудничество с музеями и другими культурными учреждениями — важное направление развития "ВКонтакте". Уже больше пяти лет мы поддерживаем подобные инициативы и рассказываем о разных площадках, в том числе малоизвестных, но заслуживающих внимания зрителей», — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова, заметив, что синергия искусства и технологий дает преимущество всем сторонам взаимодействия.

19 мая сообщалось, что в Екатеринбурге в преддверии акции «Ночь музеев» уличные художники превратят трамвай в арт-объект.