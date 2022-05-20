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В России предложили способ ускорить очередь на жилье

ДОМ.РФ предложил усовершенствовать механизм КРТ, чтобы ускорить очередь на жилье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ожидание россиян в очереди на жилье может сократиться. Способ ускорить процесс предложил ДОМ.РФ — для этого госкомпания собирается усовершенствовать механизм комплексного развития территорий (КРТ), сообщает «Российская газета».

ДОМ.РФ передает под застройку неэффективно используемую федеральную территорию, на которой к настоящему моменту построено 17,9 миллиона квадратных метров жилья. Четыре из них строятся на земле, проданной с аукциона «за долю» — данный механизм позволяет застройщикам сэкономить при приобретении участка, так как предметом в таком случае считается объем помещений в уже готовых зданиях.

Если земли передаются под КРТ, механизм аукционов «за долю» по закону использовать нельзя. ДОМ.РФ подготовил соответствующие поправки в законодательство, чтобы использовать построенные таким образом объекты для социальных нужд. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение правительства, затем его передадут в Госдуму.

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Если поправки примут, построенные на проданных с аукциона «за долю» участках квартиры можно будет передать регионам по установленной Минстроем цене, а ДОМ.РФ получит право заказывать девелоперу помещения нужной площади и планировки под конкретные семьи, стоящие в очереди на жилье. Законопроект также предлагает позволить госкомпании заниматься планировкой территории, изменять генплан, правила застройки и пользования территорией до начала торгов — на данный момент эти процедуры может проводить только победитель аукциона. Поправка ускорит процесс подготовки земли под застройку на два-три месяца. Кроме того, под проекты КРТ смогут быть использованы заброшенные промзоны за границами населенных пунктов.

В апреле в России предложили передавать часть жилья потерявших доход ипотечников ДОМУ.РФ. Эксперт посоветовал создать механизм, в рамках которого госкомпания сможет сдавать такие объекты в аренду. Таким образом граждане смогут брать ипотеку с минимальным риском — при потере возможности погашения кредита они частично останутся собственниками жилья и будут получать пассивный доход по аренде.

Александра Качан
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