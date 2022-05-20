В Китае напомнили об опасности дружбы с США

В МИД Китая напомнили об опасности дружбы с США цитатой экс-госсекретаря Киссинджера

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с цитатой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которая предупреждает об опасности дружбы с Вашингтоном.

«Быть или не быть, вот в чем вопрос…», — написал Лицзянь под словами Киссинджера: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально». Экс-госсекретарь произнес эти слова в годы войны во Вьетнаме

Ранее член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что страна примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела государства.