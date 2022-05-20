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Женщина села на строгую диету и стала оранжевой

Metro: женщина из штата Огайо начала налегать на батат и тыквенное пюре и стала оранжевой

Фото: Unsplash

Женщина из американского штата Огайо решила похудеть после болезненного расставания с возлюбленным, села на строгую диету и стала оранжевой. Ее историю публикует Metro.

34-летняя продавец-консультант Алиша Шобе рассказала, что занялась своей внешностью несколько лет назад из-за разрыва отношений. По ее словам, мотивация похудеть родилась из-за злости и обиды на бывшего партнера. Ради достижения цели американка на полгода отказалась от полуфабрикатов и готовой еды и добавила в рацион большое количество овощей.

Шобе призналась, что в итоге диета получилась несбалансированной, больше всего она налегала на батат и тыквенное пюре. «Мне всегда нравился батат, потому что он сытный и после него не хочется сладкого. Однако я явно переборщила и ела только его и тыквенное пюре», — объяснила она.

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Вскоре женщина заметила, что ее кожа меняет цвет. Сначала она выглядела загорелой, а через четыре месяца после начала диеты стала оранжевой. Это не сильно беспокоило американку до тех пор, пока окружающие не начали обращать внимание на необычные изменения. На тот момент Шобе работала учительницей, и один ребенок даже поинтересовался, не страдала ли она от проблем с печенью. Ее мать и вовсе обозлилась на нее за то, что она так халатно относилась к своему здоровью и плохо питалась.

В конце концов американка добилась желаемого результата и решила пересмотреть свое отношение к еде. Она сократила количество батата в рационе, добавила другие продукты и перестала зацикливаться на калориях. Эти изменения быстро отразились на коже Шобе — нормальный цвет кожи начал постепенно возвращаться.

Ранее сообщалось, что диетолог Кэролин Уильямс назвала продукты, которые укрепляют здоровье глаз. Первым в списке стал батат, в котором содержатся каротиноиды, действующие как антиоксиданты.

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Евгения Черкасова
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