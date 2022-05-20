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В России отложили вопрос спасения планеты

«Ъ»: правительство России решило отложить отбор проектов ВИЭ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России решило отложить до мая 2023 года отбор инвестиционных проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к отрасли и Кабмину.

В рамках отбора планируют разыграть проекты, связанные с вопросом спасения планеты, а именно по созданию солнечных станций с запуском в 2025 году, а также ветряных станций в 2025-2028 годах и малых ГЭС в 2027-2029 годах. Победители будут строить электростанции по договорам поставки мощности и получать повышенные платежи с энергорынка.

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Власти во второй раз переносят сроки отбора. Ранее его перенесли с мая на декабрь 2022-го из-за санкций. Позже Минэнерго предложило изменить даты отбора еще раз на полтора года. В итоге инвесторы заявили, что в подобных условиях производители не смогут планировать загрузку заводов.

Ранее в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении и Киотском протоколе, которые предусматривают обязательства по спасению планеты от глобального потепления и снижению вредных выбросов. Зампредседателя комитета парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов отметил, что указанные международные обязательства потеряли актуальность.

Нина Ташевская
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