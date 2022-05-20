В России отложили вопрос спасения планеты

«Ъ»: правительство России решило отложить отбор проектов ВИЭ

Правительство России решило отложить до мая 2023 года отбор инвестиционных проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к отрасли и Кабмину.

В рамках отбора планируют разыграть проекты, связанные с вопросом спасения планеты, а именно по созданию солнечных станций с запуском в 2025 году, а также ветряных станций в 2025-2028 годах и малых ГЭС в 2027-2029 годах. Победители будут строить электростанции по договорам поставки мощности и получать повышенные платежи с энергорынка.

Власти во второй раз переносят сроки отбора. Ранее его перенесли с мая на декабрь 2022-го из-за санкций. Позже Минэнерго предложило изменить даты отбора еще раз на полтора года. В итоге инвесторы заявили, что в подобных условиях производители не смогут планировать загрузку заводов.

Ранее в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении и Киотском протоколе, которые предусматривают обязательства по спасению планеты от глобального потепления и снижению вредных выбросов. Зампредседателя комитета парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов отметил, что указанные международные обязательства потеряли актуальность.