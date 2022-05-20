Сексолог назвала причины отсутствия оргазма и подсказала способ это исправить

Трейси Кокс: короткие предварительные ласки и давление партнера мешают получить оргазм

Британский сексолог и эксперт по отношениям Трейси Кокс перечислила причины, по которым женщина не испытывает оргазм, и подсказала способ это исправить. По ее словам, неправильная техника, короткие предварительные ласки и давление партнера, в числе всего прочего, мешают женщинам расслабиться и получить оргазм, передает издание Daily Mail.

Основной причиной отсутствия яркого финиша сексолог назвала неправильную технику. По ее мнению, есть два ключевых фактора, которые предсказывают, достигнет ли женщина оргазма: достаточно ли времени было потрачено на прелюдию и была ли прямая стимуляция клитора. Кокс утверждает, что, если партнер не уделил этому должного внимания, женщина не сможет получить полноценное удовольствие.

Второй причиной отсутствия оргазма эксперт считает излишнюю активность партнера. Если он подгоняет и перескакивает прелюдию, переходя сразу непосредственно к акту, то женщина может не испытать удовлетворение.

Отсутствие интереса со стороны женщины — третья причина, мешающая получить оргазм. Сексолог напоминает, что женщины обычно решают слишком много вопросов разом и никак не могут выкинуть из головы мысли, пока занимаются сексом. Если они «включатся» в процесс и перестанут думать об отвлеченных вещах, то у них все обязательно получится.

Давление со стороны партнера, излишняя застенчивость, чувство стыда, непринятие своего тела, неосведомленность женщины о том, какие именно ласки ей нравятся, излишняя самокритика и игнорирование вибратора, по мнению эксперта, также могут привести к тому, что секс будет пресным, а оргазм так и не наступит.

Чтобы это исправить, Трейси Кокс рекомендует для начала изучить свое тело, понять, как именно и что доставляет удовольствие, а затем честно рассказать партнеру о своих желаниях. Вибратор и другие секс-гаджеты, по ее мнению, также являются эффективными способами стимуляции клитора, поэтому и оргазм с ними женщине получить будет гораздо проще.

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