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В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений

NYT: Киеву предстоит принять «болезненные» решения в случае возобновления переговоров

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Reuters

Победа Украины над Россией с возвращением территорий едва ли представляется возможной, в случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву предстоит принять «болезненное» решение по этим территориям. Об этом пишет New York Times (NYT).

Журналисты предупреждают, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой Украина вернет, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью», поскольку Россия остается слишком сильной.

В материале также говорится, что Соединенные Штаты и НАТО уже слишком вовлечены в происходящее как в военном, так и в экономическом плане, и нереалистичные ожидания могут еще глубже втянуть их в «дорогостоящую, затяжную войну». В то же время заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что США будут поддерживать Украину «до тех пор, пока не будет одержана победа», ничуть не приближают достижение договоренностей.

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Авторы статьи указывают на то, что в конечном счете «именно украинцы должны принимать трудные решения». И если переговоры все же возобновятся, «именно украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует достижение компромисса».

18 мая американский сенатор от Кентукки Рэнд Пол предупредил, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. Он обратил внимание, что в марте инфляция достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин выросли по сравнению с прошлым годом на 48 процентов.

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Алина Гончарова
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