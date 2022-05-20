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Звезда «Уральских пельменей» ответила на вопрос о пластических операциях

Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева заявила, что никогда не делала пластику лица

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева ответила на вопрос поклонника о пластических операциях. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она заявила, что никогда не подвергалась хирургическому вмешательству в эстетических целях.

«Никогда! Если вы о том, куда пропали щеки, то когда худеешь, они у всех пропадают. Ну и прошла юношеская припухлость», — ответила Юрьева на вопрос о том, делала ли она когда-нибудь пластику лица.

Участница «Уральских пельменей» также опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в юном возрасте. «Посмотрите на меня в детстве, я вообще не изменилась», — заключила телезвезда.

Ранее Юрьева опубликовала в Instagram пародийный пост, в котором высмеяла блогеров. Она поиронизировала над представлением о том, что ведение блога является полноценной работой.

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Асель Минбаева
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