Пентагон занялся вопросом экстренного ввоза детских смесей в США

Пентагон допустил экстренный ввоз детского питания в США военными самолетами

Пентагон может задействовать американскую военно-транспортную авиацию для экстренного ввоза в США дефицитных молочных смесей для детей, заявил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По словам представителя ведомства, первый такой рейс состоится из швейцарского города Цюрих в американский штат Индиана. Как уточнил пресс-секретарь, в Вашингтоне еще не решили, «будут ли это гражданские или военные самолеты». В министерстве допустили, что привлекут к решению вопроса военных.

Американская сторона планировала ввозить детское питание на коммерческих грузовых самолетах в рамках соглашений авиаперевозчиков с министерством.

Президент США Джо Байден лично занялся вопросом дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Он встретился с представителями крупнейших розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей обеспечения доступа к смесям для детей.