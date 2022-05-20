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Пентагон занялся вопросом экстренного ввоза детских смесей в США

Пентагон допустил экстренный ввоз детского питания в США военными самолетами
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

Пентагон может задействовать американскую военно-транспортную авиацию для экстренного ввоза в США дефицитных молочных смесей для детей, заявил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По словам представителя ведомства, первый такой рейс состоится из швейцарского города Цюрих в американский штат Индиана. Как уточнил пресс-секретарь, в Вашингтоне еще не решили, «будут ли это гражданские или военные самолеты». В министерстве допустили, что привлекут к решению вопроса военных.

Американская сторона планировала ввозить детское питание на коммерческих грузовых самолетах в рамках соглашений авиаперевозчиков с министерством.

Президент США Джо Байден лично занялся вопросом дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Он встретился с представителями крупнейших розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей обеспечения доступа к смесям для детей.

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Марина Совина
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