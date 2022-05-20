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Донецк снова обстреляли со стороны Украины

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Обстрел со украинских войск зафиксирован в 06:55 по направлению Новомихайловка — Донецк, говорится в сообщении представительства.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Старовойт добавил, что ответным огнем агрессия противника была подавлена. По словам политика, пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем российских военных.

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