Жителей Кемерова угостят самым большим пирогом с колбой

В Кузбассе пройдет национальный Праздник колбы

В Кузбассе 21 мая пройдет национальный Праздник колбы - одного из любимых весенних лакомств сибиряков. Об этом сообщает «МК-Кузбасс».

«На Праздник колбы в городе Мыски соберутся делегации национальных общественных объединений их поселков Чувашка, Бородино, Подобас, Красный Яр. Своих представителей пришлет на праздник и Азербайджанское сообщество "Содружество"», — говорится в сообщении.

В Кемерове горожан приглашают на праздник в 17:00 на территорию музея-заповедника «Красная Горка» на развлекательную программу «Колбафест», где будет презентован самый большой пирог с колбой, которым гости фестиваля смогут угоститься.

Кроме того, в выходные на сцене Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва пройдет Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная».