США раскрыли планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

Представитель Пентагона Кирби раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ведет диалог с обеими странами о возможности отправки американских войск на их территорию, однако окончательного решения по данному вопросу нет.

«Обсуждения продолжаются, и мы пока не пришли к конечному решению. Мы уверены: когда возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях безопасности, мы их предоставим», — подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты решительно поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По его словам, американская сторона готова помогать обеим странам в обеспечении их безопасности в период рассмотрения инициатив.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран. При этом проблемы могут возникнуть из-за нежелания Турции одобрить членство стран в альянсе.