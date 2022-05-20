Раскрыты подробности убийства трех человек в Саратовской области

Тройное убийство в Саратовской области совершил работавший на зерновом хозяйстве россиянин

Убийство трех мужчин в Саратовской области совершил 57-летний россиянин, работавший со своими жертвами в организации по выращиванию зерновых культур. Подробности в пятницу, 20 мая, раскрывает РЕН ТВ.

По данным издания, подозреваемый работал на хуторе Лопатин, где произошло убийство, неофициально. 18 мая работники выпили алкоголь, и вечером россиянин взял ружье и пошел с товарищем на обход территории хозяйства. Он сообщил коллеге, что хочет покинуть хутор, и предложил уехать вместе. Тот не согласился, и возникла ссора, в ходе которой обвиняемый произвел выстрел в спину своей жертвы.

После этого злоумышленник вернулся в дом и расстрелял находившихся внутри мужчин, а после, держа оружие наизготове, продолжил употреблять спиртное на глазах у перепуганной женщины, также работавшей в хуторе. Когда устроитель расправы наконец отвлекся, заложница позвонила работодателю и рассказала о случившемся.

19 мая сообщалось, что Следственный комитет России возбудил в отношении задержанного дело о тройном убийстве.