Следователи завели дело из-за тройного убийства в Саратовской области

В Саратовской области задержан россиянин, подозреваемый в убийстве трех мужчин

В Саратовской области завели уголовное дело после обнаружения тел трех убитых мужчин. Об этом в четверг, 19 мая, со ссылкой на региональное управление Следственного управления России (СКР) сообщает ТАСС.

По данным следствия, тела мужчин с огнестрельными ранениями были найдены вечером 18 мая в одном из частных домов хутора Лопатин в Ершовском районе области. СКР завел дело о тройном убийстве.

Оперативники уже установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Мужчина дает показания.

13 мая сообщалось, что в Кемеровской области россиянин предстанет перед судом за забитого до смерти из-за старой обиды знакомого.