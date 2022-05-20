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В ЛНР из заминированного подвала достали семью

В ЛНР рассказали о спасении семьи из заминированного украинскими военными подвала

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

В Луганской народной республике (ЛНР) из заминированного украинскими военными подвала достали семью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Народная милиция (НМ) ЛНР.

В ведомстве заявили, что мать с семью детьми удалось спасти во время освобождения пригородов Северодонецка подразделениями ЛНР.

В Народной милиции уточнили, что ранее женщину с детьми заперли в подвале разрушенного дома украинские военные, заминировавшие вход внутрь помещения с помощью боеприпасов иностранного производства.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в районе поселка Грабари под обстрел со стороны украинских войск попал пассажирский автобус. Отмечается, что в результате пострадали два человека. Водитель автобуса отвез их в больницу.

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Алевтина Запольская
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