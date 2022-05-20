В Совфеде предрекли подчинение Запада новой реальности на Украине

Сенатор Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине

Член Совфеда России Алексей Пушков заявил, что Западу придется подчиниться новой реальности на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам сенатора, на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. Именно этот вариант Россия предлагала на протяжении последних лет, однако США и их союзники выступали против такого решения, напомнил политик.

Пушков отметил, что страны предлагают вернуться на полгода назад, но «ситуация уже кардинально переменилась». Теперь на положение дел влияют антироссийские санкции, планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пыталась докричаться до западных стран и договориться о новых принципах безопасности, однако ее не очень слушали. По его словам, российские власти приглашали западных представителей договориться о новых принципах безопасности, однако их призывы игнорировали. В целом Запад устроены в виде пирамиды, на вершине которой стоят США. Центр принятия решения находится именно там, заключил представитель Кремля.

