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В Совфеде предрекли подчинение Запада новой реальности на Украине

Сенатор Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Член Совфеда России Алексей Пушков заявил, что Западу придется подчиниться новой реальности на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам сенатора, на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине путем предоставления ей нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. Именно этот вариант Россия предлагала на протяжении последних лет, однако США и их союзники выступали против такого решения, напомнил политик.

Пушков отметил, что страны предлагают вернуться на полгода назад, но «ситуация уже кардинально переменилась». Теперь на положение дел влияют антироссийские санкции, планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пыталась докричаться до западных стран и договориться о новых принципах безопасности, однако ее не очень слушали. По его словам, российские власти приглашали западных представителей договориться о новых принципах безопасности, однако их призывы игнорировали. В целом Запад устроены в виде пирамиды, на вершине которой стоят США. Центр принятия решения находится именно там, заключил представитель Кремля.

Марина Совина
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