Европе пообещали повышение ставок

ЕЦБ пообещал повысить ключевую ставку летом

Европейский центробанк (ЕЦБ) пообещал повышение ключевой ставки в ближайшие недели, пишет CNBC. Оно станет первым за последние 10 лет.

По словам главы Бундесбанка (центробанка Германии) Йоахима Нагеля, ЕЦБ еще в марте решил постепенно свернуть программу количественного смягчения, предполагающую покупку государственных и корпоративных облигаций на открытом рынке. Окончательное прекращение закупок ожидается в июне.

Через месяц, по словам Нагеля, ЕЦБ может принять решение о повышении ключевой ставки, которая сейчас находится на нулевом уровне.

Ранее аналогичные высказывания делали другие руководители ЕЦБ, в том числе глава Банка Франции Вильруа де Гальо и руководитель Банка Италии Игнацио Виска.

ЕЦБ стал последним крупным регулятором, до сих пор не повысившим ставку после окончания пандемии коронавируса. За последние несколько месяцев денежно-кредитную политику ужесточили Федеральная резервная США и Банк Англии.

