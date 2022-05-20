Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала в платье российского бренда

Актриса Моника Беллуччи снялась для Madame Figaro в платье российского бренда Yanina

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала Madame Figaro в платье российского бренда Yanina Couture. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 мая.

На упомянутых кадрах знаменитость позирует в образе блондинки в черном бархатном платье-футляре с фигурным V-образным вырезом, открытыми плечами и объемными рукавами. Коллекция, в которую вошел данный наряд, была вдохновлена «полетом и свободой», уточняет пресс-служба модного дома.

Фото: журнал Madame Figaro Paris

Снимки Беллуччи также опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Размещенный пост набрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев. «Нет слов. Истинная итальянская красота», «Самая красивая женщина в мире», «Просто восхитительна», «Красивая Моника в потрясающем платье», — писали юзеры.

В сентябре 2021 года внешность 56-летней актрисы Моники Беллуччи вызвала споры в сети. Знаменитость сыграла главную роль в спектакле Maria Callas: Letters & Memories, премьера которого состоялась в Афинах. Фотографы запечатлели модель крупным планом с собранными в пучок волосами и макияжем, акцентирующим глаза. Пользователи сети раскритиковали внешний вид итальянки, отметив, что «возраст ей не к лицу».