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В России создали штаб по восстановлению территорий Украины

Правительство создало штаб по восстановлению территорий Украины под контролем России
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Правительство России создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на территориях республик находятся российские специалисты. Они оценивают размер и объем необходимых строительных, а также монтажных работ, добавил Хуснуллин.

«Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики», — подчеркнул вице-премьер. Власти подготовили меры, необходимые для запуска экономики и работы финансовой системы, уточнил он.

На данный момент главная задача — как можно быстрее вернуть территории к нормальной жизни, резюмировал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер России заявил, что жителям Запорожской области на Украине в этом мае выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Также он добавил, что в регионе будет идти постепенное замещение гривны рублем.

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Сергей Истомин
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