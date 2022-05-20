Бывшего оперативника угрозыска осудили за продажу личных данных россиян

В Красноярске экс-полицейский слил данные более тысячи россиян за миллион рублей

В Красноярске бывшего сотрудника отдела полиции № 3 приговорили к наказанию в виде года и шести месяцев лишения свободы условно за продажу персональных данных россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и республике Хакасия Юлия Арбузова.

Оперативника признали виновным по семи эпизодам злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год страж порядка продавал через мессенджер паспортные данные, сведения о наличии транспортных средств и их регистрационных знаках, данные о прописке, авиа и железнодорожных перемещениях, содержащиеся в базах данных МВД России, к которым он имел доступ. Благодаря незаконным действиям он заработал более миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Полицейский полностью признал вину. По информации источника «Ленты.ру», фигурант, который был оперуполномоченным уголовного розыска, передал данные более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Сургуте двоих бывших полицейских обвинили в незаконном сбыте наркотиков в составе орггруппы и превышении должностных полномочий.