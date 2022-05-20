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Испания захотела открыть границы для непривитых туристов «в считанные дни»

The Local: Испания может открыть границы для непривитых туристов из третьих стран

Фото: Nacho Doce / Reuters

Власти Испании захотели открыть границы для непривитых туристов из третьих стран «в считанные дни». Об этом сообщает издание The Local.

По словам министра промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, путешественники, не имеющие сертификат о вакцинации, смогут въехать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Анализы должны быть проведены не менее чем за 72 часа до прибытия. Также для прохождения границы подойдет антиген-тест сроком не более 24 часов.

«Мы собираемся устранить ограничение, которое могло отпугивать туристов из неевропейских стран от посещения Испании», — подчеркнула Марото.

Ранее в мае сообщалось, что Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из третьих стран. Кроме того, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.

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Мария Гейн
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