Россиянам перечислили наряды на все случаи жизни

Бренд-директор lio.store Кузнецова добавила костюм в список нарядов на все случаи жизни

Бренд-директор маркетплейса lio.store Эльвира Кузнецова перечислила россиянам наряды, подходящие на все случаи жизни. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру» в пятницу, 20 мая.

Собеседница издания рассказала, что уход и приостановка деятельности большинства зарубежных марок дали сильный толчок для развития отечественных дизайнеров. По этой причине она решила составить список вещей, представленных в коллекциях российских брендов, которые отвечают современным тенденциям моды.

По словам модного эксперта, каждой девушке необходимо иметь в гардеробе классический костюм, маленькое черное платье, льняную рубашку мужского кроя, голубые или синие джинсы, а также базовую белую или черную футболку. В качестве аксессуаров стоит выбирать не теряющие актуальности сумки и обувь, например, бежевые лодочки, лоферы, кроссовки или кеды. «При составлении летнего гардероба следует приобретать отвечающие последним трендам вещи, которые будут при этом сочетаться друг с другом», — добавила она.

Костюм F2R Фото: lio.store

В числе универсальной одежды, подходящей одновременно для офиса, ужина и светского мероприятия, специалистка назвала костюм тройку, который состоит из жакета, жилета, брюк или юбки. Кузнецова советует комбинировать части комплекта между собой, создавая более неформальный или, наоборот, строгий образ. Эксперт отмечает, что соответствующие вещи представлены в ассортименте марок F2R, Moreish и The Robe.

В то же время для создания более комфортных и расслабленных образов, которые подойдут для отпуска или выходных за городом, бренд-директор рекомендует присмотреться к продукции марок LEE DOK SUN, Almond Crew, Instream, Dymo Studio и Vitusing. Среди прочего, вещи в пижамном стиле, которые не теряют популярности в текущем сезоне, присутствуют в коллекциях Izba Rouge, FFram brand, Fati, Robe De Robe и Fashion Rebels.

Кроме того, по мнению Кузнецовой, базовым сочетанием для выхода в свет являются джинсы или юбка из легкого материала в пастельных тонах с белой футболкой, топом или поло. В качестве обуви к такому наряду отлично подойдут лоферы, отмечает эксперт.

В апреле российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова перечислила главные модные тренды предстоящего лета. Она рассказала, что минимализм в одежде отходит на второй план в нынешнем сезоне, а в моду войдут предметы гардероба ярких цветов с различными элементами декора. По словам редактора моды, необходимо избавляться от стереотипа о том, что подобные наряды подходят только для вечеринок.