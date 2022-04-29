Российский стилист перечислила главные тренды лета

Российский стилист Анна Рыкова рассказала, что яркая одежда войдет в моду летом

Российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова перечислила главные модные тренды предстоящего лета. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру» в пятницу, 29 апреля.

Рыкова рассказала, что минимализм в одежде отходит на второй план в нынешнем сезоне, а в моду войдут предметы гардероба ярких цветов с различными элементами декора. По словам редактора моды, необходимо избавляться от стереотипа о том, что подобные наряды подходят только для вечеринок.

Яркие цвета и пайетки

«На прошедших показах подиумы блистали всеми цветами радуги — дизайнеры использовали в коллекциях ярко-розовый, оранжевый, зеленый и голубой. Бренды напоминают, что ощущение праздника начинается с настроения и внешнего вида», — объяснила эксперт.

Собеседница издания отметила, что в летнем сезоне предпочтение следует отдавать монохромным ярким образам и колор-блоку, в то время как принты постепенно утрачивают свою актуальность.

Кроме того, Рыкова отмечает, что в своих последних коллекциях дизайнеры продемонстрировали изделия, расшитые пайетками. Она подчеркивает, что особенно выигрышно этот тренд будет смотреться на облегающих и, напротив, свободных фасонах из струящихся тканей.

Главная вещь сезона

Предстоящим летом Рыкова рекомендует отдавать предпочтение прозрачным платьям, брюкам и джинсам с заниженной талией, укороченным топам на тонких бретельках, а также юбкам, максимально оголяющим ноги. «Мода циклична — мини и микро, низкая талия и прозрачность снова в тренде. Кажется, это не что иное, как культ тела и любви к нему», — утверждает она.

Главной вещью летнего гардероба в 2022 году эксперт назвала базовую белую майку на широких лямках. По ее словам, данный предмет одежды разбавит пестрые элементы образа и подойдет к любому наряду. Эксперт советует сочетать вещь с брюками, юбками, расстегнутыми пиджаками и рубашками.

Самая модная обувь

Среди трендовой обуви консультант моды выделила туфли на экстремально высоком каблуке, а также сандалии и босоножки на платформе или танкетке. «Чем выше — тем лучше. Конечно, в тех же ярких цветах», — уточнила Рыкова.

«Мода — вопрос денег, но стиль — вопрос вкуса. Необязательно скупать все новые коллекции люксовых брендов, чтобы хорошо выглядеть. Тренды наступающего сезона доступны каждому», — заключила героиня материала.

Ранее в марте стилист Влад Лисовец рассказал о поднимающей настроение одежде. Чтобы не погружаться с головой в хандру, специалист посоветовал обратить внимание на цвета и ткани в повседневных образах. Так, он порекомендовал уйти от серого и черного к яркой гамме в одежде. Также эксперт посоветовал отказаться от плюша и стараться выбирать более благородные ткани, вроде шелка или атласа.